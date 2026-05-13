        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasına ilişkin iddianame hazırlandı

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 19 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığının müşteki kurumlar olarak yer aldığı 178 sayfalık iddianamede, 41 mağdur ve 7'si tutuklu 19 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

        Tutuklu Özcan'ın "icbar suretiyle irtikap ve irtikaba teşebbüs", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından, diğer 18 şüphelinin de çeşitli suçlardan cezalandırılması istenen iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

        İddianamede, soruşturmanın, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 24 Mayıs 2024 tarihli ihbarı üzerine başlatıldığı aktarılarak, Özcan'ın makamında zincir market temsilcileriyle toplantılar yaptığı, bazı firmalardan Bolu Bel Sanayi ve Ticaret AŞ ile reklam sözleşmesi imzalamalarının istendiği belirtildi.

        Reklam sözleşmesini kabul etmeyen firmalara daha önce uygulanmayan muhteva ve yoğunlukta denetimler yapıldığı ifade edilen iddianamede, Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) AŞ'nin tutuklu yönetim kurulu başkanı Ali Sarıyıldız'ın cezaevinde verdiği ifadenin soruşturmanın önemli delilleri arasında bulunduğu kaydedildi.

        Sarıyıldız'ın ifadesinde, marketlere sözleşme baskısı yapıldığını, ihale sahiplerinden sistematik şekilde bağış ve reklam sözleşmesi istendiğini ve kurban bağışı organizasyonunun Özcan'ın talimatıyla yürütüldüğünü öne sürdüğü aktarıldı.

        İddianamede yer alan "marketler olayı" bölümünde Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T. ve zabıta müdürü H.Y'nin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek zincir marketleri Bolu Bel AŞ ile reklam sözleşmesi yapmaya zorladıkları, kabul etmeyen marketler hakkında rutin dışı yoğun denetimler gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.

        İddianamede, "ruhsat olayı" bölümünde ise Özcan ve Can'ın, Bolu'da faaliyet gösteren bir müteahhitten ruhsat ve belediye işlemleri karşılığında 2 milyon 500 bin lira talep ettiği bilgisi yer aldı.

        İddianamede, paranın bir kısmının nakit olarak teslim edildiği, bir kısmının ise BolSev AŞ hesaplarına aktarıldığı belirtilerek, soruşturma sonrasında söz konusu tutarların müştekiye farklı açıklamalarla geri gönderildiği kaydedildi.

        - "Kurban Bayramı'nda toplanan bağışla kesim yapılmamış"

        "Kurban olayı" başlığı altında ise BolSev Vakfı tarafından sosyal medya üzerinden kurban bağışı kampanyası düzenlendiği, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde toplanan 845 bin lira karşılığında kurban kesimi yapılmadığı belirtilen iddianamede, dini duygular istismar edilerek vakıf ve bilişim sistemleri aracılığıyla "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

        İddianamenin, "Hak ediş olayı" bölümünde de belediyeden, hak ediş ödemelerinin zamanında yapılması için bir şirket yetkilisinden vakfa yardım talep edildiği, bu kapsamda 10 milyon liralık yardım konusunda anlaşma sağlandığı aktarılarak, müştekinin 2 milyon 500 bin liralık hak edişinin vakfa mahsup edilmesi için dilekçe verdiği kaydedildi.

        "Beton olayı" bölümünde ise müştekinin belediyeye bağlı şirketten beton alma teklifini kabul etmemesi üzerine Özcan'ın "Başka yerden beton alamazsınız.", "Size beton santrali kurdurtmam." ve "Betonu bizden alacaksınız." şeklinde ifadeler kullandığı aktarılan iddianamede, müştekinin teklifi kabul etmemesi nedeniyle suçun teşebbüs aşamasında kaldığının değerlendirildiği belirtildi.

        İddianamenin "Cafe olayı" başlığı altında da bir iş yerinin ruhsat devri sürecinde sorun yaşandığı, müştekilerin belediyeye yönlendirildiği anlatılarak, iddialara göre belediye binasında Özcan'ın da bulunduğu toplantıda BolSev'e 500 bin lira yardım konuşulduğu, daha sonra müşteki M.K'den 100 bin lira alındığı, müşteki tarafından teslim edilen 35 dakikalık ses kaydında M.A'nın müştekileri Özcan ile görüştürdüğünü ve para alındığını anlattığı, şüpheli M.A'nın da 100 bin liranın alındığını ve daha sonra iade edildiğini kabul ettiği ifadelerine yer verildi.

        İddianamede, Özcan'ın tüm suçlamaları reddettiği, baskı ve menfaat talebinde bulunmadığını savunduğu kaydedildi.

        - İstenen cezalar

        İddianamede, şüpheli müdafileri tarafından dosyaya sunulan dekontlardan mağdurların zararlarının etkin pişmanlık kapsamında giderildiğinin anlaşılması nedeniyle, ilgililer hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği kaydedildi.

        İddianamede, Tanju Özcan'ın her bir mağdura yönelik eylemi nedeniyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Belediye Başkan Yardımcısı tutuklu şüpheli Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap", 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçundan toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

        İddianamede, diğer şüphelilerin de bu suçlardan değişen sürelerde hapsi talep edildi.

        - Süreç

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "irtikap" soruşturması kapsamında 19 şüpheli farklı tarihlerde gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, Belediye Meclisi üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Sarıyıldız tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında Bolu Belediyesinde, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapılmış, telefonlar ile bazı belge ve materyallere el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

