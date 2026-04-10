Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Haberleri

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturmasında 4 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı

        Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi ile Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 16:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta başlatılan soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında dün jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkan Yardımcısı L.B. ile Belediye Meclis Üyesi A.Ö'nün savcılık sorguları tamamlandı.

        Öte yandan şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken Özcan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla, Sarıyıldız ise adliyeye getirilerek savcılıkta ifade verdi.

        Geçen yıl toplanan kurban bağışlarının bu şekilde değerlendirilmeyip BolSev'e aktarıldığı iddiasına yönelik sorgulamalar neticesinde 4 şüpheli, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        - Süreç

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

