Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

İstanbul ile Ankara arasındaki önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis ulaşımı zorlaştırdı.



Kara yolunun Yumrukaya, Abant Sapağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteren sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Sürücüler, güzergahta düşük hızda ve kontrollü şekilde ilerledi.



Karayolları ve trafik ekipleri, bölgede etkili olan sis ve sağanak nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

