Bolu Köprübaşı Barajı'nda kontrollü su salımı sürüyor

Bolu'nun Mengen ilçesindeki Köprübaşı Barajı'nda yağışların ardından yükselen su seviyesinin güvenli sınırlar içinde tutulabilmesi amacıyla kontrollü su tahliyesi devam ediyor.



Mengen Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince yapılan planlama doğrultusunda barajdaki su seviyesinin güvenli işletme limitlerinde tutulması için kontrollü su bırakımının sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, daha önce 40-45 metreküp/saniye debiyle gerçekleştirilen kontrollü su tahliyesinin, dolu savaktan 25 metreküp/saniye debiyle devam ettiği ifade edildi.



Çalışmaların baraj güvenliğinin sağlanması ve olası taşkın risklerinin önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyonunda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, vatandaşlara dere yatakları ile su kenarlarında dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

