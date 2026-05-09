Bolu merkezli dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı

Bolu merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı.





Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 9'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 3'üne adli kontrol hükümleri uygulandı.



Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.



Öte yandan haklarında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu 3 şüpheliye ise yurt dışında bulunmaları nedeniyle işlem yapılamadığı öğrenildi.



- Süreç



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göynük ilçesinde 2 kişinin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" yöntemiyle dolandırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.



İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklanmıştı.



Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden 998 milyon lira dolandırıcılık yaptığı belirlenmişti.

