Bolu'da bir depoda çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkeze bağlı Karaköy Mahallesi'nde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yol güzergahı üzerinde bulunan bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Depoda başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan depoda iş makinesinin de yardımıyla soğutma çalışması sürüyor.
