Bolu'da çiftçiler zirai don mesaisi yaptı

Bolu'da meyve üreticileri çiçek açan ağaçlarını dondan korumak için mesai yaptı. Seben ilçesinde hava sıcaklıklarının 0 dereceye kadar düşmesi nedeniyle zirai don tehlikesi arttı. İlçedeki meyve üreticileri, ürünlerinin zarar görmemesi için gece saatlerinde bahçelerine giderek don nöbeti tuttu. Çiftçiler, bahçelerinin farklı noktalarına yerleştirilen atık lastikleri yakarak meyve ağaçlarını korumaya çalıştı.

