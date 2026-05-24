Bolu'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Mudurnu-Nallıhan kara yolunda seyreden S.T. idaresindeki 34 UH 8747 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aynalıkaya mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araçtaki S.Ö. ile İ.T, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesine götürüldü.

