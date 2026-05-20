Bolu'da "Gençlik Yürüyüşü" ve yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi.



Bir grup yamaç paraşütü tutkunu, etkinlikler kapsamında Abant'ta bir araya geldi. Çepni Yaylası'nda bulunan uçuş alanına çıkan sporcular, hazırlıklarını tamamlayarak sırayla havalandı.



Gökyüzünde süzülen paraşütçüler, uçuş sırasında Türk bayrağı açarak 19 Mayıs coşkusunu semalara taşıdı.



Etkinlikte renkli görüntülerin oluştu.



- "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi



Bolu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, mehteran takımı eşliğinde Kent Meydanı'nda başladı. Etkinlikte öğrenciler ve vatandaşlar tarafından taşınan 200 metrelik Türk bayrağı yürüyüşe renk kattı.



Katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldığı yürüyüş, Belediye Meydanı'nda sona erdi.



Yürüyüşe, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

