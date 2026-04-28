        Bolu'da "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile anne adayları doğum ve doğum sonrasına hazırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezinde görevli koordinatör ebe Nursel Özcan, AA muhabirine projeyle ilgili bilgi verdi.

        Özcan, proje kapsamında son 3 ayına giren gebelerle iletişime geçtiklerini belirterek, gebelerin öyküsünü, yaşlarını, kaçıncı doğumu olduğunu ve önceki doğumlarının nasıl sonuçlandığının bilgisini aldıklarını kaydetti.

        Anne adaylarının gebelikleri döneminde ya da öncesinde yaşadıkları risklerle ilgili de bilgiler alarak anne ve bebeklerin risk gruplarını belirlediklerini dile getiren Özcan, anne adaylarıyla bebeklerinin sağlık durumlarını daha düzenli kontrol edebilmek için aile hekimine kayıt yapmalarını sağladıklarını anlattı.

        Özcan, "Gebe Okulu"na da değinerek, "Bu okullarda gebelerimize online ve yüz yüze eğitim veriliyor. Alanında uzmanlaşmış ebe arkadaşlarımız, fizyoterapist, psikoloğumuz, diyetisyenimiz ve aynı zamanda çocuk gelişim uzmanımız gebelerimizin derslerine girerek onları doğum ve doğum sonrası süreç için hazırlıyorlar. " dedi.

        Anne adaylarına normal doğum konusunda bilgi verdiklerini de dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Projenin ana amacı mümkün olduğu kadar son 3 aya giren gebelerimize doğum sürecinde, gebelik döneminde ve doğum sonrası dönemde bilinçli şekilde bu süreci sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlamak. Gebelerimizden genel olarak olumlu dönüş alıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        İddia: Vance, Pentagon'un İran raporlarına şüpheyle yaklaşıyor
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        “Süreyya” belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        "Onu derhal kovun!"
        "Onu derhal kovun!"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        12 yıllık evlilik sona erdi
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Karahan’dan ‘sıkılaşma’ sinyali
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı

        AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten kamu yatırımları açıklaması
        AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten kamu yatırımları açıklaması
        Bolu'da ilkokulda "kartlı turnike" sistemi beğeni topluyor Bu sistemle veli...
        Bolu'da ilkokulda "kartlı turnike" sistemi beğeni topluyor Bu sistemle veli...
        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor
        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor
        Bolu'da çatıdan düşen yaşlı adam öldü
        Bolu'da çatıdan düşen yaşlı adam öldü
        Bolu'daki vahşet sebebi Lohusa Depresyonu mu Uzmanından 'Lohusalık Depresyo...
        Bolu'daki vahşet sebebi Lohusa Depresyonu mu Uzmanından 'Lohusalık Depresyo...
        Güneş panelini tamir etmek isterken canından oldu
        Güneş panelini tamir etmek isterken canından oldu