Bolu'da "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile anne adayları doğum ve doğum sonrasına hazırlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında Bolu'da yaşayan anne adayları, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan doğum ile sonrası sürece hazırlanıyor.



Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezinde görevli koordinatör ebe Nursel Özcan, AA muhabirine projeyle ilgili bilgi verdi.



Özcan, proje kapsamında son 3 ayına giren gebelerle iletişime geçtiklerini belirterek, gebelerin öyküsünü, yaşlarını, kaçıncı doğumu olduğunu ve önceki doğumlarının nasıl sonuçlandığının bilgisini aldıklarını kaydetti.



Anne adaylarının gebelikleri döneminde ya da öncesinde yaşadıkları risklerle ilgili de bilgiler alarak anne ve bebeklerin risk gruplarını belirlediklerini dile getiren Özcan, anne adaylarıyla bebeklerinin sağlık durumlarını daha düzenli kontrol edebilmek için aile hekimine kayıt yapmalarını sağladıklarını anlattı.



Özcan, "Gebe Okulu"na da değinerek, "Bu okullarda gebelerimize online ve yüz yüze eğitim veriliyor. Alanında uzmanlaşmış ebe arkadaşlarımız, fizyoterapist, psikoloğumuz, diyetisyenimiz ve aynı zamanda çocuk gelişim uzmanımız gebelerimizin derslerine girerek onları doğum ve doğum sonrası süreç için hazırlıyorlar. " dedi.



Anne adaylarına normal doğum konusunda bilgi verdiklerini de dile getirerek, şunları kaydetti:



"Projenin ana amacı mümkün olduğu kadar son 3 aya giren gebelerimize doğum sürecinde, gebelik döneminde ve doğum sonrası dönemde bilinçli şekilde bu süreci sağlıklı şekilde atlatmalarını sağlamak. Gebelerimizden genel olarak olumlu dönüş alıyoruz."

