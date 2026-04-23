Bolu'da heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

Bolu'da meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Göynük ilçesine bağlı Bayındır köyü yolu Sapça mevkisinde, etkili olan yağışlar nedeniyle toprak kayması yaşandı. Heyelan sonucu yol ulaşıma kapandı, olayın ardından ekipler bölgeye sevk edildi.

