        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bolu'da 3 otomobil, 2 cip ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 22:25 Güncelleme:
        D-100 kara yolunda Düzce istikametinden Bolu yönüne seyreden 14 AGV 223 plakalı motosiklet, Dağkent mevkisinde önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı.

        Motosikletin, çarpmanın etkisiyle devrildiğini gören otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

        Sürücüsünün, kazayı fark etmesiyle duran 34 MYV 404 plakalı cipe, arkadan gelen 14 ACD 827 plakalı otomobil çarptı.

        Ardından 14 AAE 660 plakalı cip ve 06 CEL 957 plakalı otomobilin de kazaya karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1’i çocuk 3 kişi, ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kazaya neden olan otomobilin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

