Bolu'da nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak görüntülendi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak kayda alındı. Bolu-Mudurnu kara yolunda aracıyla seyrederken yol üzerinde vaşak gören bir kişi, bu anları cep telefon kamerasıyla görüntüledi. Kayıtlarda, yolda koşan vaşağın bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.

