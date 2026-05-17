Bolu'da otoyolda durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik çalışma yürütüldü.
Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda 8 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan kamyon sürücüsü D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.