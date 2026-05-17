Bolu'da otoyolda durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde durdurulan kamyonda 10 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik çalışma yürütüldü.



Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonda 8 Afganistan, 1 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.



Göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılan kamyon sürücüsü D.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

