Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 24.05.2026 - 20:43 Güncelleme:
O.Y.E. idaresindeki 34 EE 5242 plakalı otomobilin motor bölümünde, D-100 kara yolu Ankara istikameti Bolu Dağı mevkisinde yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
