        Bolu'da tanker ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'da tanker ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde, tanker ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Giriş: 21.05.2026 - 21:30
        Alınan bilgiye göre, Çamyurdu köyü mevkisinde, Turgay Y. (40) idaresindeki 27 AOE 380 plakalı tanker, Akyazı istikametinde seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

        Kontrolden çıkan tanker, karşı yönden gelen ve Mudurnu-Sarot-Taşkesti hattında yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenilen, Fehmi Y. (56) yönetimindeki 54 AHD 823 plakalı minibüsle çarpıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Fehmi Y. ile araçta bulunan A.E. (57) ve kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

