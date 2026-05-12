        Bolu'daki "irtikap" soruşturmasında adı geçen BolSev AŞ'ye kayyum atandı

        Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da şüphelileri arasında bulunduğu "icbar suretiyle irtikap" soruşturmasına konu olan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) AŞ'ye kayyum atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da şüphelileri arasında bulunduğu "icbar suretiyle irtikap" soruşturmasına konu olan Bolu'yu Seviyorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (BolSev) AŞ'ye kayyum atandı.

        Belediyenin öncülüğünde kurulan BolSev'de faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, şirkete kayyum atanması için vakfın yönetim kurulu tarafından avukat aracılığıyla mahkemeye başvuruda bulunuldu.

        Başvurunun ardından vakıf bünyesinde faaliyet gösteren BolSev AŞ'ye kayyum atandı.

        Bu arada, kayyum heyetinin 8 Mayıs'ta göreve başladığı öğrenildi.

        - Süreç

        Bolu Belediyesine yönelik 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlenmiş, Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G, eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. gözaltına alınmıştı.

        Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklanmış, diğer 11 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.

        Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da, Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

