Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal, "Şükran Günleri" etkinlikleriyle anılıyor

        Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal, "Şükran Günleri" etkinlikleriyle anılıyor

        Bolu'da, hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal anısına düzenlenen "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'nun hayırsever iş insanı İzzet Baysal, "Şükran Günleri" etkinlikleriyle anılıyor

        Bolu'da, hayırsever iş insanı merhum İzzet Baysal anısına düzenlenen "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" kapsamında etkinlikler düzenleniyor.

        Kentte eğitim ve sağlık alanında birçok hizmeti bulunan, İzzet Baysal Vakfı ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) kurucusu Baysal için Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi, BAİBÜ ve Bolu Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Anıt Park'ta saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Bolu Kent Konseyi Genel Sekreteri Cem Gül tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde Anıt Park'tan İzzet Baysal'ın anıtının bulunduğu Bankalar Caddesi'ne kortej yürüyüşü yapıldı.

        Burada, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit ve BAİBÜ Mezunlar Derneği Başkanı Nihal Öğten tarafından Baysal'ın anıtına çelenk bırakıldı.

        Vali Aydın, törende yaptığı konuşmada, İzzet Baysal’ın hayatını insanlara hizmet etmeye ve yaşadığı şehre değer katmaya adadığını belirterek, "Merhum İzzet Baysal yalnızca bir hayırsever değil, gönüllerde iz bırakan büyük bir dava ve gönül insanıdır." dedi.

        İzzet Baysal'ın paylaşma ve dayanışma anlayışını yaşamının merkezine koyduğunu vurgulayan Aydın, "İzzet Baysal, 'yaşarken verme' erdemini hayatının merkezine koymuş, paylaşmanın bereketini ve dayanışmanın gücünü bizlere en güzel şekilde göstermiştir." diye konuştu.

        Aydın, Bolu'nun birçok noktasında yükselen eserlerin İzzet Baysal'ın azim ve çalışkanlığının yansıması olduğunu dile getirerek, "Bu anlamlı günler vesilesiyle merhum İzzet Baysal’ın emaneti olan hayırseverlik anlayışının, birlik ve beraberlik ruhunun ve toplumsal sorumluluk bilincinin ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversitenin binlerce öğrencisi ve akademik kadrosuyla Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını söyledi.

        İzzet Baysal Vakfının şehrin sosyal ve kültürel hayatına yön vermeye devam ettiğine değinen Yiğit, "Bizim temel görevimiz bu büyük emaneti bilim ve araştırma ile daha ileriye taşımaktır." dedi.

        İzzet Baysal Vakfı Başkan Vekili Fatih Yamaner ise Vakıf Başkanı Ahmet Baysal'ın mesajını okudu, iş insanı Emir Semerci konuşma yaptı.

        Üniversitenin halk oyunları ve müzik toplulukları tarafından gösterilerin sunulduğu etkinlik kapsamında kurulan bilim ve teknoloji stantlarının açılışı da protokol üyelerince gerçekleştirildi.

        Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Yem makinesinde can verdi
        Yem makinesinde can verdi
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        Savaşta 4.2 trilyon dolarlık büyüme
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        En yaygın isimler ve soyadları belli oldu!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        İstanbul'da jet ski faciası! Can kaybı var!
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Likya Yolu'nda şakayık zamanı! Koparmanın cezası 699 bin TL
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        'Bolu'nun Babası' İzzet Baysal mezarı başında dualarla anıldı
        'Bolu'nun Babası' İzzet Baysal mezarı başında dualarla anıldı
        Bolu'da "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" başladı
        Bolu'da "37. İzzet Baysal Şükran Günleri" başladı
        Bolulular meydanlarda Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
        Bolulular meydanlarda Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı
        Bolu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Bolu'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
        'Bolu'nun babası' İzzet Baysal anısına düzenlenen "Şükran Günleri" koşuyla...
        'Bolu'nun babası' İzzet Baysal anısına düzenlenen "Şükran Günleri" koşuyla...
        Ehliyetsiz, alkollü sürücüye hem ceza hem de 2 suçtan işlem
        Ehliyetsiz, alkollü sürücüye hem ceza hem de 2 suçtan işlem