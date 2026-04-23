Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 23.04.2026 - 12:43
Köroğlu Dağları'nın 2200 metrelik zirvesinde yer alan Kartalkaya, Aladağ ve Sarıalan yaylalarında kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı da yağışın ardından beyaza büründü.
Günübirlik tatil için tabiat parkına gelenler, sise rağmen piknik yapıp göl çevresinde yürüdü.
