        Boluspor-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında evinde konuk ettiği Serikspor'u 3-1 yenen Boluspor'un Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, "Son süreçteki türbülansı kendimize pozitif olarak çevirmeye çalıştık. Oyuncularım ligde kalarak, son maçı da kazanarak iyi işler yaptılar." dedi.

        Giriş: 01.05.2026 - 20:32
        Dinçbudak maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son maçını kazanarak sezonu tamamlamanın kendileri adına sevindirici olduğunu söyledi.

        Oyuncularının sezon boyunca iyi mücadele etmeye çalıştığını ifade eden Dinçbudak, "Son süreçteki türbülansı kendimize pozitif olarak çevirmeye çalıştık. Oyuncularım ligde kalarak, son maçı da kazanarak iyi işler yaptılar. Bu sene hizmet eden tüm oyuncular karakterli oyuncular. Onlara tekrar teşekkür ediyorum." şekline konuştu.





        - Seriksppor cephesi

        Serikspor Teknik Direktörü Branimir Petrovic ise elde ettiği galibiyetten dolayı Boluspor'u kutladı.

        Karşılaşmanın 60 dakikasında iyi bir oyun oynadıklarını dile getiren Petrovic, "Son 30 dakikada iyi bir tempo gösteremedik. Rakibe önümüzdeki sezon için başarılar dilerim. Bildiğim kadarıyla takım içinde bizim gibi problemler yaşıyorlar. Bunu çözmelerini dilerim." diye konuştu.

        Petrovic, futbolseverlere bugün güzel bir karşılaşma izlettiklerini ifade ederek, seyirciyi 4 golle mutlu ettiklerini söyledi.

        Ligden düşmeleri konusunda da değerlendirmede bulunan Petrovic, şunları söyledi:

        "Biz ligden düştük. İkinci lige hazırlıklarımızı yavaş yavaş başlatıyoruz tüm yılı analiz ederek. İnişli ve çıkışlı bir sezon yaşadık. Sürekli değişiklikler olduğu zaman takımda sonuçlara zor varabiliriz. Tekrar söylemek isterim ikinci lige hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Her zaman iki adım gidebilmek için bir adım geri atmak gerekir. Bizim takımın imkanları çok yüksek. Umarım önümüzdeki sezonda performans onu gösterir ve bu lige hızlıca dönebiliriz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

