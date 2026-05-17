        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Boluspor'dan transfer yasağına ilişkin açıklama:

        Boluspor'dan transfer yasağına ilişkin açıklama:

        Boluspor Kulübü, FIFA tarafından verilen transfer yasağının, eski futbolcularla yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle olduğunu ve alacakların ödenmesinin ardından kalkacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 11:38 Güncelleme:
        Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yasağın, geçmiş dönem sözleşmeleri kapsamındaki uyuşmazlıklardan kaynaklandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Kulübümüz hakkında medyada yer alan transfer yasakları, geçmiş dönemde eski futbolcularımız Paul Oma Mukairu ve Naby Youssouf Oulare ile yaşanan sözleşme uyuşmazlıkları nedeniyle FIFA tarafından kulübümüze verilen, ilgili alacaklar ödenmesine müteakip kalkacak transfer yasağıyla ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

        Kulübün haklarının korunması ve gerekli hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla transfer yasaklarına ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunulacağı aktarılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

