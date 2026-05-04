        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "şantaj" suçundan yargılanmasına devam edildi

        Eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın "şantaj" suçundan yargılanmasına devam edildi

        "İcbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanmasının ardından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan ve 3 sanığın "şantaj" suçundan yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 04.05.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, müşteki sanık Tanju Özcan, diğer dosyadan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Tutuksuz sanıklar Mehmet Eren A, Boluspor Kulüp Başkanı E.B, Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

        İlk duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamayan Özcan’ın, hakkındaki suçlamalara karşı savunma yapmasının ardından Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ö.N.Y, ile E.T. ve A.A. tanık olarak dinlenildi.

        Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için süre verilen duruşma, ertelendi.

        - İddianameden

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanık Tanju Özcan hakkında mağdur kadın Ö.Ç'ye yönelik "şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası ile belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması isteniyor.

        Diğer sanıklar Boluspor Kulüp Başkanı E.B. ile şoförü Mehmet Eren A. ve Bolu Belediye Meclisi Üyesi H.E.S. için de Özcan'a yönelik "iştirak halinde şantaj" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istenen iddianamede, ayrıca Mehmet Eren A'nın Ö.Ç'ye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla, "kadına karşı tehdit" suçundan 9 aydan 2 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

