Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol, Bolu'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'na katıldı:

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Her 10 vatandaşımızın yaklaşık 7'si normal kilosunun üzerinde. Bunlardan da 3'ü obez. Obezite, bugün kalp damar hastalıkları ve kanser açısından risk olarak sigarayla yarışıyor." dedi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bolu İl Temsilciliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde üniversitenin konferans salonunda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen İhtisas Akademi Programı'na katılan Demirkol, sağlıklı olmanın, fiziksel ve ruhsal açıdan kendini iyi hissetmeyi kapsadığını söyledi.



Demirkol, her 100 kişiden 70'inin sağlıklı olmayı mutluluğun temel kaynağı olarak gördüğünü belirterek, vatandaşların mutlu olması için sosyal devlet anlayışı içerisinde en temel dinamiklerden birinin sağlığın doğru yönetilmesi olduğunu kaydetti.



Yaklaşık 300 bin yatak kapasitesine ulaşmış sağlık sistemi bulunduğunu aktaran Demirkol, "Yaklaşık 45 şehir hastanemiz var. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak tüm hastanelerin organizasyonunu yapıyoruz. Toplamda 1200'ü aşkın hastaneyi yönetiyoruz. Bu hastanelerde 1 milyona yakın personelimiz çalışıyor." diye konuştu.



Demirkol, bir günde hastanelere yaklaşık 3 milyon kişinin başvurduğunu dile getirerek, "Bir yılda 1 milyarı aşan muayene yapıyoruz. Sağlık sistemimizde uçaklarımızdan helikopterlerimize kadar dünyanın dört bir yanından hastalarımızı en yüksek teknolojiyle ülkemize getirebilecek veya ihtiyaç olduğunda ilacından tıbbi cihazına kadar sağlayabilecek sosyal devletimiz var." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 2050, 2071 ve 2100 vizyonunda hem kalabalık hem de sağlıklı olmak zorunda olduğuna işaret eden Demirkol, "Hem nüfusun artması hem de kaliteli yaşlanmanın iki temel mekanizmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız yürütüyor." dedi.



Demirkol, toplumun sağlıksız olmaktan korktuğunu ama sağlıklı olmak için emek sarf etmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Yurt dışında sabah sokaklarda spor yapan yüzlerce insan görüyoruz. Hayatımızın her safhasına hareketli yaşamı koymak zorundayız. Bugün hastalıkların en temel sebebi obezite. Geçen yıl Halk Sağlığı olarak çok geniş çalışma yaptık. Sokaklarda 10 milyon vatandaşımızı hem tarttık hem boy ölçümlerini ve vücut kitle indekslerini hesapladık. Her 10 vatandaşımızın yaklaşık 7'si normal kilosunun üzerinde. Bunlardan da 3'ü obez. Obezite, bugün kalp damar hastalıkları ve kanser açısından risk olarak sigarayla yarışıyor. Dünyanın en obez ülkelerinden biriyiz."



Sigarayla mücadele konusuna da değinen Demirkol, "Tüm Türkiye'de 400'e yakın sigara bırakma polikliniğimizi 2 binin üzerine çıkardık. Ücretsiz sigara bırakma ilaçlarımız, nikotin bantlarımız ve sakızlarımızla ücretsiz sigara bırakma hizmeti veriyoruz. Şu anda dünyada sigara kullanımında ikinci ülkeyiz. Akciğer kanserinde birinci olmaya çok yaklaştık." diye konuştu.



Programa, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Mustafa Özdere, rektör yardımcıları, akademisyenler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

