Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol, Bolu'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'na katıldı:

        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol, Bolu'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'na katıldı:

        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Her 10 vatandaşımızın yaklaşık 7'si normal kilosunun üzerinde. Bunlardan da 3'ü obez. Obezite, bugün kalp damar hastalıkları ve kanser açısından risk olarak sigarayla yarışıyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 18:56 Güncelleme:
        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol, Bolu'da TÜGVA İhtisas Akademi Programı'na katıldı:

        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, "Her 10 vatandaşımızın yaklaşık 7'si normal kilosunun üzerinde. Bunlardan da 3'ü obez. Obezite, bugün kalp damar hastalıkları ve kanser açısından risk olarak sigarayla yarışıyor." dedi.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bolu İl Temsilciliği ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi işbirliğinde üniversitenin konferans salonunda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen İhtisas Akademi Programı'na katılan Demirkol, sağlıklı olmanın, fiziksel ve ruhsal açıdan kendini iyi hissetmeyi kapsadığını söyledi.

        Demirkol, her 100 kişiden 70'inin sağlıklı olmayı mutluluğun temel kaynağı olarak gördüğünü belirterek, vatandaşların mutlu olması için sosyal devlet anlayışı içerisinde en temel dinamiklerden birinin sağlığın doğru yönetilmesi olduğunu kaydetti.

        Yaklaşık 300 bin yatak kapasitesine ulaşmış sağlık sistemi bulunduğunu aktaran Demirkol, "Yaklaşık 45 şehir hastanemiz var. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak tüm hastanelerin organizasyonunu yapıyoruz. Toplamda 1200'ü aşkın hastaneyi yönetiyoruz. Bu hastanelerde 1 milyona yakın personelimiz çalışıyor." diye konuştu.

        Demirkol, bir günde hastanelere yaklaşık 3 milyon kişinin başvurduğunu dile getirerek, "Bir yılda 1 milyarı aşan muayene yapıyoruz. Sağlık sistemimizde uçaklarımızdan helikopterlerimize kadar dünyanın dört bir yanından hastalarımızı en yüksek teknolojiyle ülkemize getirebilecek veya ihtiyaç olduğunda ilacından tıbbi cihazına kadar sağlayabilecek sosyal devletimiz var." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin 2050, 2071 ve 2100 vizyonunda hem kalabalık hem de sağlıklı olmak zorunda olduğuna işaret eden Demirkol, "Hem nüfusun artması hem de kaliteli yaşlanmanın iki temel mekanizmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız yürütüyor." dedi.

        Demirkol, toplumun sağlıksız olmaktan korktuğunu ama sağlıklı olmak için emek sarf etmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Yurt dışında sabah sokaklarda spor yapan yüzlerce insan görüyoruz. Hayatımızın her safhasına hareketli yaşamı koymak zorundayız. Bugün hastalıkların en temel sebebi obezite. Geçen yıl Halk Sağlığı olarak çok geniş çalışma yaptık. Sokaklarda 10 milyon vatandaşımızı hem tarttık hem boy ölçümlerini ve vücut kitle indekslerini hesapladık. Her 10 vatandaşımızın yaklaşık 7'si normal kilosunun üzerinde. Bunlardan da 3'ü obez. Obezite, bugün kalp damar hastalıkları ve kanser açısından risk olarak sigarayla yarışıyor. Dünyanın en obez ülkelerinden biriyiz."

        Sigarayla mücadele konusuna da değinen Demirkol, "Tüm Türkiye'de 400'e yakın sigara bırakma polikliniğimizi 2 binin üzerine çıkardık. Ücretsiz sigara bırakma ilaçlarımız, nikotin bantlarımız ve sakızlarımızla ücretsiz sigara bırakma hizmeti veriyoruz. Şu anda dünyada sigara kullanımında ikinci ülkeyiz. Akciğer kanserinde birinci olmaya çok yaklaştık." diye konuştu.

        Programa, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Mustafa Özdere, rektör yardımcıları, akademisyenler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Türkiye’nin dijital ihbar platformu HAYAT 112 ACİL
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Miras açıklaması: 5 kişiye yeter
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Küresel dijital ekonomi yarışı
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Yine yeniden Muriqi yarışı!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        Bu uçuş sadece 53 saniye sürüyor!
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        G.Saray'dan ayrılacak mı? Menajeri açıkladı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Bolu'daki Köprübajı Barajı'ndan su tahliyesine başlandı
        Bolu'daki Köprübajı Barajı'ndan su tahliyesine başlandı
        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol, Türkiye'nin yerli ultrason üretimin...
        Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Demirkol, Türkiye'nin yerli ultrason üretimin...
        Alzheimer hastaları ve çocuklar için geliştirildi: Liselilerin akıllı saati...
        Alzheimer hastaları ve çocuklar için geliştirildi: Liselilerin akıllı saati...
        Bolu Köprübaşı Barajı'nda kontrollü su salımı sürüyor
        Bolu Köprübaşı Barajı'nda kontrollü su salımı sürüyor
        Genç yaşta vefat eden komutanın son mesajları ağlattı: "Öğrencilere burs ve...
        Genç yaşta vefat eden komutanın son mesajları ağlattı: "Öğrencilere burs ve...
        Bolu Dağı'nda hafif yağmur ve sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda hafif yağmur ve sis etkili oldu