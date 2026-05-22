Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Mengen'de Aile Destek Merkezi Projesi hayata geçiriliyor

        Mengen'de Aile Destek Merkezi Projesi hayata geçiriliyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve mesleki destek sağlayacak Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mengen'de Aile Destek Merkezi Projesi hayata geçiriliyor

        Bolu'nun Mengen ilçesinde kadınlara yönelik sosyal, kültürel ve mesleki destek sağlayacak Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi için çalışmalar sürüyor.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana Mal Müdürlüğü Lojmanı olarak tahsisli bulunan ve yaklaşık 8 yıldır kullanılmayan alan, ADEM projesi için değerlendirilecek.

        Projeyle kadınlara yönelik mesleki eğitim, sosyal destek ve üretim faaliyetlerinin yürütülebileceği derslikler ile atölye alanlarının oluşturulması planlanıyor. Çocuk oyun alanı, bahçe düzenlemeleri ve kadın kooperatiflerinin kullanabileceği satış alanlarının da projede yer alacak.

        Projeyle alt gelir grubundaki kadınların toplumsal entegrasyonunun artırılması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Milli futbolcu baba oluyor
        Milli futbolcu baba oluyor
        "Bu ne hal? Donacaksın"
        "Bu ne hal? Donacaksın"

        Benzer Haberler

        Meslek lisesi öğrencileri işaret dilini yapay zekayla sese dönüştürdü Bolul...
        Meslek lisesi öğrencileri işaret dilini yapay zekayla sese dönüştürdü Bolul...
        Bolu geçişinde bayram trafiği erken başladı: Yollarda uzun kuyruklar oluştu
        Bolu geçişinde bayram trafiği erken başladı: Yollarda uzun kuyruklar oluştu
        Kartalkaya'daki yangınında ölen kızının mezuniyet belgesini alan baba gözya...
        Kartalkaya'daki yangınında ölen kızının mezuniyet belgesini alan baba gözya...
        Bolu'da 9 bin 700 dolu makaron ele geçirildi
        Bolu'da 9 bin 700 dolu makaron ele geçirildi
        Bolu'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        Bolu'da kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
        Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
        Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu