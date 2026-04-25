        Bolu Haberleri Milli cimnastikçiler, olimpiyatlarda altın madalya hedefiyle güç depoluyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Milli cimnastikçiler, uluslararası müsabakalarda başarı elde ederek olimpiyatlarda altın madalyaya giden yolda sağlam adımlarla ilerlemek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Bulgaristan'da 7-10 Mayıs'ta düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, antrenör Erdoğan Kapucu yönetiminde çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

        Milli takımın Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki antrenmanını ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, AA muhabirine, takımın çalışmalarını planlamalar dahilinde sürdürdüğünü söyledi.

        Bu yıl katılacakları uluslararası müsabakalarda madalya hedefinin yanı sıra final sayısının da önemli olduğunu belirten Çelen, "Her final, madalyaya giden yolun bir basamağıdır." dedi.

        Türk cimnastiğinin son yıllardaki yükselişine dikkati çeken Çelen, şöyle devam etti:

        "Olimpiyat oyunlarında altına göz koymuş bir federasyonuz çünkü geçmişte hep çok yaklaştık ama bazı anlarda madalyayı ucundan kaçırdık. Artık o eşiği geçmek istiyoruz. Tarihimizde Ferhat Arıcan Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya aldı. Paris Olimpiyatları’nda finallerde çok kritik anlarda madalyayı kaçırdık ama artık orada kalmak istemiyoruz. İnanıyorum ki bu sefer o madalya Türkiye'ye gelecek. Olimpiyatta altın madalya için mücadele eden seviyeye geldik. Hayalimiz artık gerçek olmaya çok yakın."

        Suat Çelen, Artistik Erkek Milli Takımını, "Türk cimnastiğinin lokomotifi" olarak nitelendirerek, "Bütün jenerasyonu yukarı doğru çeken, standardı belirleyen ve uluslararası arenada Türkiye'yi en üst seviyede temsil eden bir yapıdan bahsediyoruz." dedi.

        Sporcuların performansından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çelen, "Takımın atmosferi gerçekten çok iyi. Sporcuların motivasyonu, çalışma isteği ve disiplini beni çok mutlu etti. Gerçekten çok üst düzey sporcularımız var. Dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında artık her zaman altın madalyanın güçlü adayları olarak görülüyorlar." ifadelerini kullandı.

        Suat Çelen, cimnastikteki diğer başarılardan da bahsederek, "Kadın milli takımımız İstanbul'da çalışmalarını sürdürüyor. Ritmik cimnastik takımımız Avrupa Kupası'na hazırlanıyor. Aerobik cimnastik milli takımımız ise Japonya'dan iki madalyayla döndü. Gittiğimiz her organizasyondan madalyayla dönüyoruz." diye konuştu.




        - "Çocuklarınızı spora yönlendirin"

        Sporun sağlığa ve geleceğe yapılan yatırım olduğuna işaret eden Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yavrularımızın okul ile ev arasındaki o boşluğunu dolduramazsak başka alışkanlıklar edinmeye çalışıyorlar. Aileler çocuklarını spor salonlarına göndermeli. Bu alışkanlığı küçük yaşta edindirebilirlerse sosyalleşme ve arkadaşlık ruhu kazanır, kötü alışkanlıkları da edinmemiş olur. Spor alışkanlığı edindiğiniz zaman hiç kimsenin aklında kötü şeyler olmaz. Tablettir, bilgisayar gibi alışkanlıklardan da uzaklaşmış olurlar."

        Çelen, çocuklara sporu sevdirmeyi ve bunu yaşam tarzı haline getirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

