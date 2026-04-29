Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bolu Haberleri Takı tasarımı anneye geçim, otizmli kızına hayat kaynağı oldu

        Takı tasarımı anneye geçim, otizmli kızına hayat kaynağı oldu

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaşayan Mehibe Demir'in 15 yıldır geçimini sağlamak için sürdürdüğü takı tasarımı, 22 yaşındaki otizmli kızı Betül Balcı'yı da hayata bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 11:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Takı tasarımı anneye geçim, otizmli kızına hayat kaynağı oldu

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'da yaşayan Mehibe Demir'in 15 yıldır geçimini sağlamak için sürdürdüğü takı tasarımı, 22 yaşındaki otizmli kızı Betül Balcı'yı da hayata bağladı.

        Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Demir, otizmli kızının eğitimi için 8 yıl önce Bolu'ya taşındı.

        Evde yaptığı takıları satarak gelir elde eden Demir, Bolu İzzet Baysal Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde eğitimini tamamlayan kızını da sosyal gelişimini desteklemek amacıyla uğraşına dahil etti.

        Hayat yolculuklarını birlikte sürdüren anne ve kızı, el emeği ürünlerini internet ve sokak sergileri aracılığıyla alıcılarına ulaştırıyor.

        Anne kızın uğraşı, ekonomik kazanca dönüşmenin yanı sıra Betül Balcı'nın özgüveninin artmasına ve aktif yaşama katılmasına katkı sağladı.

        - "Kızım benim arkamdaki dağ"

        Mehibe Demir, AA muhabirine, yüzde 94 otizmli olan kızının rahatsızlığının 2 yaşında teşhis edildiğini söyledi.

        Durumu güçlükle kabullendiklerini belirten Demir, kızının zaman zaman ağır seyreden rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı.

        Demir, kızının gelişiminde mesafe katettikleri özel eğitim sürecinin ardından İstanbul'dan Bolu'ya taşındıklarını dile getirerek, lise eğitiminin ardından kızının da kendisiyle evde takı yapmaya başladığını kaydetti.

        Kızının bu uğraşı edindikten sonra gözle görülür değişim yaşadığından bahseden Demir, "Betül bir şeylere odaklanmayı öğrendi ve hedefi olmaya başladı. Sakinleşti ve farkındalığı çok yükseldi." dedi.

        Demir, kızının özel durumu nedeniyle yanından ayrılamadığını, çalışmalarını evde sürdürdüğünü belirterek, birlikte ortaya çıkardıkları el emeği göz nuru ürünleri internet ve sokak sergileri aracılığıyla sattıklarını ifade etti.

        Kızının uğraşları sayesinde zamanını verimli geçirmesinden ve yaşamsal becerilerini geliştirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, kızının bu şekilde kişisel ihtiyaçlarını karşılamak için harçlığını da çıkardığını söyledi.

        Demir, kızının çalışma saatlerini kendisinin belirlediğini aktararak, "İşi bittiğinde de ücretini hemen ister." ifadesini kullandı.

        Ellerinden geldiğince uğraşlarını sürdüreceklerini belirten Demir, "Kızım benim arkamdaki dağ." dedi.

        - "Yaptığımız iş beni motive ediyor"

        Betül Balcı da annesiyle takı tasarlamayı çok sevdiğini belirterek, yaptıkları işin kendisini motive ettiğini dile getirdi.

        Balcı, hem üretimde bulunmaktan hem de karşılığında gelir elde etmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor
        Bolu'da 6. Ulusal Aşçılık Kampı "toprak" temasıyla devam ediyor
        Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşım sağlanan yollar bakım ve onarımdan geçiriliyo...
        Gölcük Tabiat Parkı'na ulaşım sağlanan yollar bakım ve onarımdan geçiriliyo...
        Bolu'da 3 katlı binada yangın çıktı
        Bolu'da 3 katlı binada yangın çıktı
        Bolu'da nesli tehlikedeki Mısır akbabaları görüntülendi
        Bolu'da nesli tehlikedeki Mısır akbabaları görüntülendi
        Bolu'da "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile anne adayları doğum ve doğum sonra...
        Bolu'da "Her Gebeye Bir Ebe" projesi ile anne adayları doğum ve doğum sonra...
        AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten kamu yatırımları açıklaması
        AK Parti Bolu Milletvekili Coşkunyürek'ten kamu yatırımları açıklaması