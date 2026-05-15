Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Yeniçağa'da "4. Geleneksel Gıdalar Şenliği" düzenlendi

        Yeniçağa'da "4. Geleneksel Gıdalar Şenliği" düzenlendi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından "4. Geleneksel Gıdalar Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 16:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniçağa'da "4. Geleneksel Gıdalar Şenliği" düzenlendi

        Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu tarafından "4. Geleneksel Gıdalar Şenliği" gerçekleştirildi.

        Meslek yüksekokulu müdürü Doç. Dr. Uğur Soykan ile Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Eda Öndül Koç yürütücülüğünde, Gıda Kontrol Topluluğu koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, öğrencilerin hazırladığı yöresel lezzetler, sportif faaliyetler ve sanatsal etkinliklerle renkli görüntülere sahne oldu.

        Programda konuşan Soykan, bu tür organizasyonların öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmeleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

        Soykan, etkinliklerin öğrencilerin mesleki özgüvenlerine ve sektörel vizyonlarına katkı sağladığını ifade ederek, üniversite-sanayi-ilçe işbirliğinin güçlenmesine destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

        Açılışın ardından davetliler, Gıda İşleme Bölümü öğrencilerinin ders kapsamında hazırladığı geleneksel ürün stantlarını gezdi. Katılımcılar, öğrenciler tarafından hazırlanan yöresel lezzetleri tatma ve ürünler hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

        Şenlik kapsamında ayrıca Yeniçağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle voleybol, dart, masa tenisi ve bilek güreşi gibi branşlarda spor turnuvaları düzenlendi. Dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

        Etkinlikte gerçekleştirilen çekilişte ise sponsorların desteğiyle belirlenen 10 kişiye çeşitli hediyeler ve gıda sepetleri dağıtıldı.

        Öğrenciler ayrıca, Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri Melek Şahindokuyucu ile Pakize Kayadibi eşliğinde sanatsal etkinlikler gerçekleştirdi.

        Şenliğin sonunda etkinliğe katkı sağlayan firma temsilcileri, öğretim üyeleri ve görevli öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildi.

        İlçe protokolü, diğer ilgililer, firma temsilcileri, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?

        Benzer Haberler

        3 çocuk annesi kadın üniversiteyi okul birincisi olarak bitirdi 39 yaşında...
        3 çocuk annesi kadın üniversiteyi okul birincisi olarak bitirdi 39 yaşında...
        İki üniversitenin akademisyenleri mürekkep balığından güneş kremi üretti
        İki üniversitenin akademisyenleri mürekkep balığından güneş kremi üretti
        Bolu'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
        Bolu'da Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
        Kurbanlık pazarında büyükbaş fiyatları küçükbaşa talebi artırdı "Küçükbaşa...
        Kurbanlık pazarında büyükbaş fiyatları küçükbaşa talebi artırdı "Küçükbaşa...
        Bolu'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı
        Bolu'daki kurban pazarlarında hareketlilik başladı
        TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı
        TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ağır yaralı