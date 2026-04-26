Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Atık mermerleri sanat eserine dönüştürüyor

        Atık mermerleri sanat eserine dönüştürüyor

        SEHER ÖZER - Burdur'un Bucak ilçesinde kum sanatçısı Hasan Uyar, atölyesinde atık mermerleri değerlendirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de ortaya dikkat çekici sanat eserleri çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2026 - 12:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atık mermerleri sanat eserine dönüştürüyor

        SEHER ÖZER - Burdur'un Bucak ilçesinde kum sanatçısı Hasan Uyar, atölyesinde atık mermerleri değerlendirerek hem geri dönüşüme katkı sağlıyor hem de ortaya dikkat çekici sanat eserleri çıkarıyor.

        Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Mermer Teknolojileri Bölümü'nden 2007 yılında mezun olan Uyar, sanat yolculuğuna öğrencilik yıllarında mermer parçalarından mozaik resimler yaparak başladı.

        Zamanla bu alandaki çalışmalarını geliştiren Uyar, mermer parçalarını toz haline getirerek kum sanatına da yöneldi.

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda kurduğu atölyede çalışmalarını sürdüren 54 yaşındaki Uyar, ilçedeki mermer fabrikalarından topladığı atık taşları makinede öğüterek küçük parçalara ayırıyor. Daha sonra bu parçaları havanda dövüp toz haline getiren sanatçı, eleklerden geçirerek farklı incelikte malzemeler elde ediyor.

        Farklı renk ve dokulardaki mermer tozlarını çizdiği resimlerin üzerine uygulayan Uyar, renklendirme yapmadan taşın doğal tonlarıyla özgün portre ve kompozisyonlar tasarlıyor.

        - "Atıl durumdaki mermerlerin geri dönüşümünü sağlamak"

        Uyar, AA muhabirine, mermer fabrikalarında kullanılmayan taşların geri dönüşümünü sağlayarak sanata kazandırdığını söyledi.

        Mermer parçalarını getirerek makinede öğütüp tane haline getirdiğini belirten Uyar, "Buradaki amacım atıl durumdaki mermerlerin geri dönüşümünü sağlamak. Kaymakamımız ziyarete geldiğinde bu sadece sende kalmasın birilerine de öğret, kurs açalım' dedi. Bu işin sürekliliğinin sağlanması için de kurs açıldı." dedi.

        Uyar, bu işi öğrendikten sonra gelir de elde edilebileceğinin altını çizdi.

        Yaptığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tablosundan bahseden Uyar, "Bu eser için 3 ay uğraştım. 21 değişik taş kullandım. Bizim bu kendi yöremizin taşları. Benim ilk çalıştığım eser. Özellikle Atatürk'ün yüzündeki o ifadeyi verebilmek için çok uğraştım. Dereden topladığım taşlar böyle bir sanata dönüştü." diye konuştu.

        Uyar, aynı zamanda üniversitenin adını taşıdığı şair Mehmet Akif Ersoy'un portre resimlerini yaptığını da anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
