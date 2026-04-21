Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 17:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Burdur Belediye Meclisi'nde çocukların katılımıyla temsili meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Nermin Hanım Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Afet ve Fikret Şavklı Kreş ve Gündüz Bakımevinde eğitim gören 40 öğrenci, belediye meclisinde koltuklara oturdu.

        Meclis oturumunda öğrenciler Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e merak ettikleri soruları yöneltti, kentte yapılmasını istedikleri projeler ve taleplerini dile getirdi.

        Meclis sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Ercengiz, çocuklarla birlikte sembolik meclis toplantısı gerçekleştirildiğini söyledi.

        Çocukların mecliste olmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ercengiz, "Amacımız, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını hatırlatmak ve o günden itibaren egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini çocuklarımıza anlatmaktı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hem çocuklarımıza hem de dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günde onlarla birlikte olmak bizler için son derece mutluluk vericiydi." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Benzer Haberler

