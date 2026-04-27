Burdur Öğrenci Teknoloji Festivali, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın katılımıyla düzenlendi

Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Burdur Öğrenci Teknoloji Festivali (BurdurFEST), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Valiliğin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3) desteğiyle hazırlanan festival, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

        Tarım teknolojileri ile insanlık yararına teknolojiler kategorilerinin yer aldığı festivalde ortaokul, lise ve DENEYAP öğrencileri tarafından hazırlanan 100 proje, jüri üyelerince değerlendirildi.

        Öğrencilerin projelerini tanıttıkları stantları gezen Gezeravcı, festivalde yaptığı konuşmada bilimsel alanda ortaya konulan her fikrin, her projenin ülkenin belirlediği gelecekteki hedeflerin yapı taşları olduğunu söyledi.

        Gezeravcı, 2027 yılının ilk yarısında Ay'a ulaşma hedefinin konulduğunu, hazırlıkların çok hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

        Ay'a sert iniş yapılacak fırlatma anlaşmalarının tamamlanmasının ardından ikinci kademede yüzeye indirilecek roverın hazırlıklarının devam ettiği bilgisini veren Gezeravcı, "Bunun yanında ülkemizin sadece uzay alanında değil savunma ve havacılık alanında da gerçekleştirmeyi planladığı önümüzdeki sürece yönelik hedeflere altyapı teşkil edecek şekilde bir Milli Uzay Limanı Projesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

        - "Altın değerinde bir kabiliyete erişmiş olacağız"

        Doğası gereği Ekvator hattının civarında yapılması gereken uzaya fırlatma operasyonu için Somali'de uzay projesi üzerinde çok yoğun hazırlık süreçlerinin devam ettiğini anlatan Gezeravcı, "İnşallah bu projemiz de hayata geçtiğinde sadece ülkemizin değil dünyada uzaya erişmek isteyen bütün ülkelerin bu kritik ihtiyaçlarını karşılayacak altın değerinde bir kabiliyete erişmiş olacağız." diye konuştu.

        Gezeravcı, öğrencileri projelerinden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının, devletimizin iradesiyle önünde hiçbir engel olmadığını sizlere kapı kapı dolaşarak anlatmak, bizim boynumuzun borcu. Devletimizin iradesinin olduğu her alanda yolumuzun açık olduğunu, bugün dünyada gelişmiş olduğunu iddia eden ülkelerden hiçbir eksiğimizin olmadığını, savunma ve havacılık alanında şu anda geldiğimiz potansiyelin bütün dünyada gıptayla takip edilen bir aşamada olduğunu, bu işin bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu, bir yere varış hikayesi olmadığını, bundan sonra da bu süreçlerin altına imza atacağınızı tekrar tekrar sizlere aktarmak istiyorum."

        Konuşmaların ardından projeleri dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

