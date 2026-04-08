Burdur'da 7 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.



Isparta-Antalya kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü Gürkan Gür, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.



Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



-Olay



Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde 8 Nisan'da Adil Özkan'ın (63) kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı.



Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybetmiş, tırın sürücüsüyle minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) yaralanmıştı.

