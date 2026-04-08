        Burdur'da 7 kişinin öldüğü kazaya karışan tırın sürücüsü tutuklandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 22:26
        Isparta-Antalya kara yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişinin öldüğü kazada yaralanan tır şoförü Gürkan Gür, hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        -Olay

        Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde 8 Nisan'da Adil Özkan'ın (63) kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpışmıştı.

        Kazada minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybetmiş, tırın sürücüsüyle minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı

        Benzer Haberler

        Burdur'da kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Burdur'da kazada ağır yaralanan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Burdur'da 7 kişinin öldüğü trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü tutuk...
        Burdur'da 7 kişinin öldüğü trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü tutuk...
        Doktorunun "Bir hobi edin" tavsiyesiyle başladığı cam işleme sanatı mesleği...
        Doktorunun "Bir hobi edin" tavsiyesiyle başladığı cam işleme sanatı mesleği...
        Burdur'daki diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdu...
        Burdur'daki diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdu...
        Burdur'da leylekler 30 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıyor
        Burdur'da leylekler 30 yıldır aynı elektrik direğine yuva yapıyor
        Dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Dağda mahsur kalan keçi kurtarıldı