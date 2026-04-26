        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Burdur'da düğün günü hayatını kaybeden genç çiftin yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor

        Burdur'da düğün günü hayatını kaybeden genç çiftin yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor

        Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün günü evde cansız bedenleri bulunan genç çiftin yakınları, olayın üzüntüsünü yaşıyor.

        Giriş: 26.04.2026 - 15:46
        Burdur'da düğün günü hayatını kaybeden genç çiftin yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor

        Burdur'un Çavdır ilçesinde düğün günü evde cansız bedenleri bulunan genç çiftin yakınları, olayın üzüntüsünü yaşıyor.

        Küçükalan köyünde kına gecelerinin ardından düğün yapacakları gün hayatını kaybeden 34 yaşındaki Fatih Özaslan ve 20 yaşındaki Ayşegül Maral'ın naaşları, kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

        Damadın ağabeyi İbrahim Özaslan, AA muhabirine, kardeşinin hayattayken herkesin yardımına koştuğunu söyledi.

        Fatih'in, Ayşegül ile görücü usulü tanıştığını anlatan Özaslan, "Düğünden önce 'Öyle bir düğün yapacağım ki dillere destan. Tüm Türkiye konuşacak benim düğünümü.' demişti. İçine doğmuş. Cuma günü düğünümüzü kurduk şenlik içinde. Ne yazık ki cumartesi günü acı olayla karşılaştık." dedi.

        Özaslan, olay gününü şöyle anlattı:

        "Gelin, üst katta arkadaşıyla kalıyordu. Şu an olayın nasıl olduğunu bilmiyoruz. Otopsi yaptırdık, 75 gün sonra çıkacak. Benim gördüğümce geline bir şey oluyor. Banyoda kardeşim kurtarmaya çalışırken büyük ihtimal kalp krizi geçirmiş. Kırsal kesim olduğu için aileler genelde altlı üstlü yaşar. Biz de onların düzenlerini kurmuştuk. Hayaller sıfır oldu yani. Gencecik fidanlar gitti."

        Düğünden kalan yemekleri cenaze için gelenlere dağıttıklarını belirten Özaslan, "Kardeşimle gelinin resmi ve imam nikahı vardı. Düğünde belediye başkanı tekrar nikah kıyıp 'Evet' diyeceklerdi. Nikah cüzdanını henüz alamadık. Kimlikleri de henüz yenilenmemişti, o yüzden kayıtlarda ismi Ayşegül Maral geçti." diye konuştu.

        - "Düğünevimiz, cenazeevine döndü"

        Fatih Özaslan'ın dayısı Ömer Akgedik de cuma günü kına gecesinin çok güzel geçtiğini söyledi.

        Genç çiftin birbirini çok sevdiğini anlatan Akgedik, "Birbirlerine bağlılardı. Cumartesi günü kötü haberle uyandık, şok içindeyiz. Her iki taraf da bizi yıprattı. Düğünevimiz, cenazeevine döndü. Gelini kurtarmak için gitmişti yanına. 'Çok güzel düğün olacak dayı' demişti bana." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, çiftin kına gecelerinde çekilmiş görüntüler ortaya çıktı.


        Görüntülerde çiftin birlikte alana gelmeleri, karşılıklı oynamaları ve dans etmeleri yer alıyor.

        - Olay

        Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, düğünlerinin olduğu gün yakınları tarafından banyoda ölü bulunmuş, sağlık ekibince yapılan kontrolde genç çiftin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Elektrik akımına kapıldıkları değerlendirilen çiftin kına gecelerinin yapıldığı ve düğün için hazırlandıkları öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        Pezeşkiyan'dan ABD'ye "teslim olmayız" mesajı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        2 aylık bebeğini öldürdü
        2 aylık bebeğini öldürdü
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Bilim onayladı! Kahve hem hafızayı hem ruh halini iyileştiriyor
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        Konser sırasında denize girdi, kurtarılamadı!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Mars'ta önemli tespit! Yaşamın yapı taşları bulundu!
        Mars'ta önemli tespit! Yaşamın yapı taşları bulundu!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        "Şarkılarımdan çok ne giydiğim konuşuluyordu"
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        'Sorun yok' paylaşımı
        'Sorun yok' paylaşımı

        Benzer Haberler

        Gelin çiçeği, damadın mezarına konuldu Düğünü olacağı gün eşiyle birlikte h...
        Gelin çiçeği, damadın mezarına konuldu Düğünü olacağı gün eşiyle birlikte h...
        Atık mermerleri sanat eserine dönüştürüyor
        Atık mermerleri sanat eserine dönüştürüyor
        Düğün günü ölü bulundular (2)
        Düğün günü ölü bulundular (2)
        Gelin ve damat evde ölü bulundu, düğün evi cenaze evi oldu Düğüne gelecek o...
        Gelin ve damat evde ölü bulundu, düğün evi cenaze evi oldu Düğüne gelecek o...
        Düğün günü hayatını kaybeden çiftin bir gün önceki kına gecesinden görüntül...
        Düğün günü hayatını kaybeden çiftin bir gün önceki kına gecesinden görüntül...
        Burdur'da düğün günü evlerinde akıma kapılan genç çift hayatını kaybetti
        Burdur'da düğün günü evlerinde akıma kapılan genç çift hayatını kaybetti