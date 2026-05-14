Burdur'da motosikletiyle otomobile çarpıp kamyonetin altına sıkışan sürücü öldü

Burdur'da motosikletiyle park halindeki otomobile çarpan ve savrularak kamyonetin altına sıkışan sürücü yaşamını yitirdi. Burak Dilli (17) idaresindeki 15 AEP 404 plakalı motosiklet, Menderes Mahallesi Şehit Ümit Sokak'ta park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet ve sürücüsü, sokaktaki kamyonetin altına sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan Dilli, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

