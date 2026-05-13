Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavdır ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonda arazide yapılan aramada, 10 kilo 455 gram kubar esrar, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi, E.U, A.U, M.U. ve S.U. gözaltına alındı.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. tutuklandı.



Öte yandan operasyona ilişkin görüntülerler de paylaşıldı.



Görüntülerde, ekiplerin arazide narkotik köpeği ile arama yapması, çuvalların, varillerin içinde uyuşturucu madde bulunması yer aldı.

