Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı
Burdur'un Çavdır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Burdur'un Çavdır ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çavdır ilçesinde operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda arazide yapılan aramada, 10 kilo 455 gram kubar esrar, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi, E.U, A.U, M.U. ve S.U. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U. tutuklandı.
Öte yandan operasyona ilişkin görüntülerler de paylaşıldı.
Görüntülerde, ekiplerin arazide narkotik köpeği ile arama yapması, çuvalların, varillerin içinde uyuşturucu madde bulunması yer aldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.