        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Burdur'da çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi av tüfeğiyle yaralayan zanlı tutuklandı.

        Giriş: 30.04.2026 - 10:42 Güncelleme:
        İlçeye bağlı Dereköy köyünde Şahin K. (46) ile Erhan Y. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin K. yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı.

        Saçmaların isabet ettiği Erhan Y, eşi Sevgi Y. (28) ile oğlu M.A.Y. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Ağlasun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şahin K. ise jandarma ekibince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

