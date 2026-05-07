        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri GÜNCELLEME - Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

        Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

