Isparta ve Burdur'da yangın riski yüksek bölgelerde ormanlara giriş yasağı uygulanacak

Isparta ve Burdur'da 1 Haziran'dan itibaren yangın riski yüksek bölgelerde ormanlık alanlara giriş yasağı uygulanacağı bildirildi.



Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Isparta ve Burdur illerinde valiler başkanlığında orman yangınlarıyla mücadele komisyon kararları alındığı belirtildi.



Açıklamada, "Isparta ilimizde 1 Haziran-15 Kasım, Burdur ilimizde 1 Haziran ile 1 Kasım tarihleri arasında ormanlara giriş yasağı kararı alınmış olup, vatandaşlarımızın izin verilen yerler haricinde ateşli piknik yapmamaları hususunda rica olunur." ifadelerine yer verildi.



Ayrıca 23 Mayıs'ta başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı süresince de vatandaşların izin verilen yerler haricinde ateşli piknik yapmamaları uyarısında bulunuldu.

