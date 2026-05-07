        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyede

        Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

        Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi.

        - Olay

        Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

        Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.

        Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

        Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
