Kübra Yapıcı'nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı adliyede

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.



Zanlılar, güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirildi.



Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kaybolan Yapıcı'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.



Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda genç kadının, Bucak ilçesinin Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürüldüğü belirlenmişti.



Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. dün gözaltına alınmış, İ.U.D'nin ifadesinde, Yapıcı'nın cesedini yaktıktan sonra kalan kısmını Korkuteli Barajı'na attıklarını söylemesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.



Barajda yapılan arama çalışmasında Kübra Yapıcı'nın cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalar bulunmuş ve Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. ​​​​​​​

