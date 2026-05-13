        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Türk güreşçi Rıza Kayaalp'e MAKÜ tarafından fahri doktora verildi

        Türk güreşçi Rıza Kayaalp'e Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Türk güreşçi Rıza Kayaalp, spor kariyerindeki üstün başarıları nedeniyle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) tarafından fahri doktora unvanına layık görüldü.

        Avrupa şampiyonalarında kazandığı 13 altın madalya, dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile olimpiyat madalyalarıyla Türk spor tarihine adını yazdıran milli sporcu için MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de tören düzenlendi.

        Program, üniversitenin tanıtım filmi ve MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nın müzik dinletisiyle başladı.

        Törende ayrıca, Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Rıza Kayaalp'in kariyerini anlatan özel tanıtım filmi de izletildi.

        Üniversite senatosunun kararını okuyan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Rıza Kayaalp'e Spor Bilimleri alanındaki fahri doktora diplomasını takdim ederek akademik cübbesini giydirdi.

        Dalgar, törende yaptığı konuşmasında, sporun Türk milletinin köklü medeniyet değerlerinden biri olduğunu belirterek, Kayaalp'in elde ettiği başarılarla Türkiye'nin gururu haline geldiğini söyledi.

        Kayaalp'in son Avrupa Şampiyonası'nda da önemli bir başarıya imza attığını hatırlatan Dalgar, fahri doktora unvanının akademi ile toplum arasındaki bağın güçlü bir örneği olduğunu ifade etti.

        Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise başarının yalnızca yetenekle değil, sabır, disiplin ve vazgeçmemekle mümkün olduğunu belirtti.

        13'üncü Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını anlatan Kayaalp, "Bunun yanında kırılması zor olan rekoru kırmak da benim için unutulmaz bir andır. Madalyalar, kupalar, rekorlar çok kıymetlidir fakat asıl değerli olan insanın kendi sınırlarını aşabilmesi ve ülkesini gururla temsil edebilmesidir. Bilginin, emeğinin en büyük değeri olduğu ortamda bulunmak benim için ayrıca gurur vericidir." dedi.

        Üniversitelerin yalnızca meslek kazandıran kurumlar değil, aynı zamanda düşünmeyi ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim yerleri olduğunu ifade eden Kayaalp, gençlere kısa ve uzun vadeli hedefler belirlemeleri tavsiyesinde bulundu.

        Törene Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara başta olmak üzere çok sayıda sporcu ve öğrenci katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

