        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Burdur'da öğrencilerle buluştu

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Burdur'da gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 20:15 Güncelleme:
        Burdur Valiliği tarafından organize edilen Burdur Öğrenci Teknoloji Festivali kapsamında kente gelen Gezeravcı, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzerliğiyle bilinen Salda Gölü'nü ziyaret etti.

        Salda Bilim Merkezi'nde öğrencilerle bir araya gelen Gezeravcı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda "Türkiye'nin Uzay Misyonu Gençlerle Söyleşi" programına katıldı.

        Burdur Vali Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, programda yaptığı konuşmasında, son yıllarda özellikle savunma sanayi başta olmak üzere bilim ve teknoloji alanında çok önemli atılımların gerçekleştiğini söyledi.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Oğuz Gürsoy da Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte bütün alanlarda tam bağımsızlığın önemini vurgulayarak, beyin göçü yerine beyin gücünün olması noktasında öğrencilere çok görev düştüğünü ifade etti.

        Gezeravcı ise uzay yolculuğu sürecinde edindiği deneyimleri, Türkiye'nin uzay vizyonunu ve bilim-teknoloji alanındaki çalışmaların gençler için taşıdığı önemi öğrencilerle paylaştı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlı ilk uzay misyonunu tamamlamış olduğu 2024 yılı Şubat ayından bu yana 25 aylık süreçte 694'üncü programı yaptığını belirten Gezeravcı, "Türkiye Cumhuriyeti 100 yıllık tarihinde icra etmiş olduğu insanlı ilk uzay misyonunu bir vatandaşının uzaya gidip macera yaşaması için yapmadı. Türkiye Cumhuriyeti bu görevi yüzlerce yıldır dünyanın en zorlayıcı jeopolitik konumlarından birinde güçlü bir şekilde ayakta durmayı başarabilmiş, bayrağını hiçbir zaman ayak altına aldırmamış bir devlet olarak, geleceğin teminatı çocuklarının hak ettiği mutluluğu ve gururu yaşaması, geleceğe yönelik yürüyecek oldukları yollarda ilham olacak bir görev olarak icra etti." dedi.

        Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve Gezeravcı'ya hediye verilmesiyle son buldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

