Yeşilova'da ilkokul öğrencileri halk pazarında kitap okuma etkinliği düzenledi

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ilkokul öğrencileri, kitap okuma alışkanlığına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla halk pazarında kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Yeşilova Kaymakamlığı koordinesinde, Hürriyet İlkokulu "Kalpten Kalbe İyilik Ekibi" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte 4. sınıf öğrencileri, pazar alanında kurulan sıralarda kitap okudu. Etkinliğe Yeşilova Kaymakamı Mustafa Turan, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erhan Sönmez de katılarak öğrencilere destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.