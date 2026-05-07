Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı

        "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla "Topraktan Gelen Hafıza" temasıyla düzenlenen "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla "Topraktan Gelen Hafıza" temasıyla düzenlenen "Anadolu Seramik Kültürü Sempozyumu" başladı.


        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılış töreninde, seramik kültürünün sadece bir sanat dalı değil, insanın toprakla kurduğu ilişkinin, üretim bilgisi ve estetik anlayışının binlerce yıllık yansıması olduğunu söyledi.


        Anadolu'da seramik üretiminin başladığı dönemi anlatan İnceciköz, "Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemleri, seramik ve çini sanatının zirveye ulaştığı dönemlerdir. Bu süreçte başta İznik olmak üzere Kütahya gibi önemli merkezlerde gelişen çinicilik yalnızca teknik mükemmeliyeti değil, renk, desen ve kompozisyon zenginliğiyle de dünya sanat tarihinde özgün bir yer edinmiştir." diye konuştu.

        İnceciköz, dünyanın dört bir yanında hayranlıkla incelenen eserlerin Anadolu sanat hafızasının ne denli derin ve köklü olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Topraktan gelen hafıza kavramı, tarihsel sürekliliği ifade etmektedir. Toprak, yalnızca bir ham madde değil, insanlığın kültürel belleğini taşıyan en kadim arşivlerden biridir. Seramik, bu belleğin okunabilir hale gelmiş biçimi olarak karşımıza çıkar. Her bir eser, üretildiği dönemin sosyal yapısını, teknolojisini ve estetik tercihlerini aktaran sessiz ama güçlü bir tanıktır. Bu sempozyum, söz konusu tanıklığın bilimsel yöntemlerle yeniden değerlendirilmesine ve geleceğe aktarılmasına önemli katkılar sunacaktır."

        Kültürel mirasın korunmasını yalnızca fiziki muhafaza olarak değil, bilimsel araştırma, belgeleme, eğitim ve toplumsal farkındalık boyutlarıyla birlikte ele aldıklarını aktaran İnceciköz, sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.

        - "Bir yerleşimin hafızasını taşıyan sessiz tanıklar"

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da Bursa'nın medeniyetin kök saldığı, gelişip büyüdüğü, şekillenerek bugünlere ulaştığı kadim bir dünya merkezi olduğunu belirtti.

        "Sempozyum, akademik buluşmadan ziyade köklü bir kültürel mirasın anlaşılması, korunması ve geleceğe aktarılması adına çok kıymetli bir adım" diyen Biba, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve sanatçıların katkılarıyla yapılacak sempozyum sayesinde geçmişin birikimiyle günümüz kültür-sanat anlayışı arasında güçlü bir bağ kurulacağına inandığını ifade etti.

        Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin de arkeoloji biliminin en temel veri gruplarından biri olan seramiğin geçmiş toplumları anlamada en güçlü araçlardan biri olduğunu söyledi.

        Seramik parçalarını "bir yerleşimin hafızasını taşıyan sessiz tanıklar" olarak nitelendiren Şahin, "Seramik, geçmiş toplumların gündelik yaşamını, ekonomik yapısını, üretim ilişkilerini, kültürel etkileşimlerini, hatta sosyal hiyerarşilerini okuyabildiğimiz çok katmanlı bir veri alanıdır. Bunlar, bir yerleşimin hafızasını taşıyan sessiz tanıklardır." dedi.

        Prof. Dr. Şahin, Anadolu'nun seramik kültürünü bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağı sempozyumda sunulacak bildirilerin, Anadolu seramik literatürüne önemli katkılar sağlayacağını da sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından ilk oturumuyla başlayan sempozyum, 3 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Aziz Yıldırım bir kez daha sahnede!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Korkunç kazada yaşlı çift öldü!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"

        Benzer Haberler

        Kasten öldürmeden dolandırıcılığa, arananlar yakalandı Bursa'da kesinleşmiş...
        Kasten öldürmeden dolandırıcılığa, arananlar yakalandı Bursa'da kesinleşmiş...
        Bursa'da aynı kulübün sporcuları İrem-Abdullah Mingsar çifti, bebeklerini m...
        Bursa'da aynı kulübün sporcuları İrem-Abdullah Mingsar çifti, bebeklerini m...
        Büyükşehir Bursa'nın yeni yerleşimlerinde altyapıyı güçlendiriyor
        Büyükşehir Bursa'nın yeni yerleşimlerinde altyapıyı güçlendiriyor
        Bursa'da 3 milyon 105 bin makaron ele geçirildi
        Bursa'da 3 milyon 105 bin makaron ele geçirildi
        Bursa'da rekor kaçak makaron operasyonu Bursa'da 3 milyon 105 bin adet dolu...
        Bursa'da rekor kaçak makaron operasyonu Bursa'da 3 milyon 105 bin adet dolu...
        Gemlik Kaymakamı ve Gemlik MYO Müdürü'nden Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ziyar...
        Gemlik Kaymakamı ve Gemlik MYO Müdürü'nden Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ziyar...