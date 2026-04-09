        Avrupa'dan gelen lise öğrencileri Bursa'da çevre bilincini kısa filmle anlattı

        CEM ŞAN - Çevre bilincini artırmayı hedefleyen uluslararası Erasmus projesi kapsamında Polonya, Romanya, Fransa ve Yunanistan'dan gelen öğrenci ve öğretmenler, Bursa'da çevre odaklı kısa film çekimleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Bursa Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün proje ortağı olduğu ve sinema aracılığıyla çevre bilincini artırmayı hedefleyen uluslararası "Eko-Kaşifler: Doğa ve Çevre İçin Harekete Geçen Gençlik" Erasmus+ Projesi kapsamında Polonya, Romanya, Fransa ve Yunanistan'dan Bursa'ya gelen 38 öğrenci ve öğretmen, Panorama Müzesi, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü ve Tophane Saat Kulesi gibi kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek kültürel mirası tanıma fırsatı buldu.

        Hareketlilik süresince öğrenciler, Bursa Anadolu Lisesi ve Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen atölyelere katılarak profesyonel sinema eğitimi aldı ve geri dönüşüm temalı sanat çalışmaları gerçekleştirdi.

        Farklı ülkelerden gelen gençler, Botanik Park'ta bir araya gelerek çevre kirliliğine dikkati çeken ve sürdürülebilirliği vurgulayan kısa film çekimleri yaptı.

        Hazırlanan videolar jüri tarafından değerlendirildi. Üç kategoride dereceye giren video sahiplerine Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer tarafından ödül verildi.

        - "Bursa'yı ve okullarımızı çok beğendiler"

        Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Proje Koordinatörü Pınar Ünal Akpınar, AA muhabirine, gençlik değişim projesi kapsamında 4 ülkeden gelen misafirleri bir hafta Bursa'da ağırladıklarını söyledi.

        Projeye 8 öğrenci ve bir öğretmenle Bursa Anadolu Lisesi'nin de ortak olduğunu ifade eden Akpınar, Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden yabancı misafirlerin okulun radyo ve televizyon alanında eğitim aldığını aktardı.

        Eğitimin ardından yabancı öğrencilerin takımlara ayrılarak Botanik Park'ta belgesel çektiğini dile getiren Akpınar, şöyle konuştu:

        "Doğa, çevre ve sürdürülebilirlik üzerine yapılacak çalışmaları sinema yoluyla yansıtabilmek üzerine bir proje gerçekleştirdik. Bursa'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdik. Yabancı misafirlerimize kentin kültürel mirasını tanıtma fırsatı bulduk. Daha sonra Bursa Anadolu Lisesi'ne gittik. Yabancı misafirlerimiz burada kılıç kalkan, zeybek gibi halk oyunlarını izledi. Ebru sanatını kendileri icra etti ve çok memnun kaldı. Bursa'yı ve okullarımızı çok beğendiler. Hatta bazıları gezdiğimiz okulları özel okul zannetti ve okulun özel okul olup olmadığını bize sordu. Çok güzel bir ev sahipliği yaptık. Gezdikleri yerler içinde en etkilendikleri yer Bursa oldu."

        - "Türk misafirperverliği için çok teşekkür ederim"

        Romanya'dan gelen Centrul de Training, Brescu Consultant si Mediere Derneği Başkanı Virginia Smarandita Braescu da Bursa'da olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Doğa ve çevre temalı belgesel çekecekleri ve bunu nasıl yapacaklarını öğrendikleri için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Braescu, "Türk ekibine, Türk misafirperverliği ve bu inanılmaz imkanlar için çok çok teşekkür ederim. Türkiye'ye ikinci gelişim ama Bursa'ya ilk defa geliyorum. Bursa'da olmaktan çok mutluluk duydum. Gördüğüm yerler ve özellikle gördüğüm okullar karşısında çok şaşkınım. Bursa'yı ve okulları çok beğendim. Bu hareketlilikten çok memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Romanya'dan gelen lise öğrencisi Adnana Nicoleta Minicuta ise Bursa'ya ikinci defa geldiğini ve burada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Türk yemeklerini çok lezzetli bulduğunu dile getiren Minicuta, "Eve gittiğimde neler yaşadığımı ve öğrendiğimi aileme anlatabileceğim çok şeyim var ve bundan dolayı çok mutluyum. Ortamı çok beğendim. Özellikle okullardan çok etkilendim. Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo ve Televizyon Alanına çok şaşırdım. Burada öğreneceğim konular üzerine de çok heyecanlıyım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Trump'tan İran'a uyarı
        Trump'tan İran'a uyarı
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Önce galeriye sonra villaya saldırı! 11 gözaltı!
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Cep telefonlarına zam kapıda
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        Çenesinden vuruldu eliyle işaret etti! Katliamdan kaçış!
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        Şafak Sezer'in o sözlerini beğendi
        "Jönler dönemi bitti"
        "Jönler dönemi bitti"

        Benzer Haberler

        Bursa'da hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu ve silahla yakalandı
        Bursa'da hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucu ve silahla yakalandı
        Çatı katında korkutan yangın… Mahalleli sokağa döküldü, çatı küle döndü
        Çatı katında korkutan yangın… Mahalleli sokağa döküldü, çatı küle döndü
        Gönül elçileri İznik ve Mudanya'da buluştu
        Gönül elçileri İznik ve Mudanya'da buluştu
        Karacabey'de salçalık domates ekiminde "serbest"in fazla olması bekleniyor
        Karacabey'de salçalık domates ekiminde "serbest"in fazla olması bekleniyor
        Akın motosiklet kazasında bacağını kaybetti, hayırseverler 450 bin liralık...
        Akın motosiklet kazasında bacağını kaybetti, hayırseverler 450 bin liralık...
        Bahar yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları
        Bahar yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları