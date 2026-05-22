BBDSO sezonun kapanışını "Film Müzikleri" konseri ile yaptı
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), "Film Müzikleri" konseri ile sezonu kapattı.
Giriş: 22.05.2026 - 01:23
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Tolga Taviş yönetti.
Gecede "Görevimiz Tehlike", "Yıldız Savaşları", "Gladyatör" ve "Harry Potter" gibi filmlerin müzikleri BBDSO tarafından seslendirildi.
Gecenin sonunda Taviş ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
