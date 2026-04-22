Bursa TB Başkanı Matlı'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Matlı, mesajında 23 Nisan 1920'nin yalnızca bir meclisin açılışı değil, millet iradesinin devlet yönetimine doğrudan yön verdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.



106 yıl önce "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle temelleri atılan meclisin, bağımsızlığa vurulmak istenen zincirlerin kırıldığı, milli iradenin tüm dünyaya ilan edildiği en güçlü kale olduğunu vurgulayan Matlı, "23 Nisan 1920'de yükselen o sarsılmaz irade, bugün de bizlere rehberlik etmeye, güçlü Türkiye hedefimize ışık tutmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.



Matlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, Cumhuriyetin emanet edildiği nesillere duyulan sonsuz güvenin bir nişanesi olduğuna değinerek, şunları kaydetti:



"İnanıyorum ki dünyanın ilk ve tek çocuk bayramına sahip olan bir milletin evlatları olarak çocuklarımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bilimde, teknolojide ve ekonomide bayrağımızı çok daha yükseklere taşıyacaktır. Onların vizyonu ve enerjisi, Türkiye’nin küresel rekabetteki en büyük gücü olacaktır. Bizler de iş dünyasının temsilcileri olarak çocuklarımıza sadece bayram kutlayacakları bir gün değil, hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri, ekonomik olarak bağımsız ve müreffeh bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa Ticaret Borsası olarak, evlatlarımızın daha iyi bir geleceğe uyanması için her türlü projeyi desteklemeye, onların önünü açacak adımları atmaya kararlılıkla devam edeceğiz."



Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli mücadele kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla anan Matlı, geleceğin teminatı olan tüm çocukların ve Türk milletinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını sözlerine ekledi.

