Bursa ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.



Bursa'da Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Ardından tören, Çarşıbaşı Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, 19 Mayıs'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkararak Milli Mücadele'yi başlattığı, bağımsızlık meşalesini yaktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu söyledi.



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Aksoy, "Bu kapsamda 15-21 Mayıs Gençlik Haftası boyunca Bursa'mızın tüm ilçelerinde düzenlenen sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerle bu heyecanı hep birlikte paylaşmaya devam ediyoruz." dedi.



Konuşmanın ardından tören, şiir dinletisi, halk oyunları, bando takımı, güreş ve tekvando gösterileriyle devam etti.



Programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Eskişehir



Vilayet Meydanı'ndaki törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam eden törende, milli sporcular tarafından Vali Erdinç Yılmaz'a çiçek takdim edildi.



Programda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajları okundu.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, törende günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.



Daha sonra bir öğrenci gençler adına konuştu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren özel gereksinimli bireyler tarafından gösteri sunuldu.



Uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporculara madalyaları takdim edildi.



Öğrencilerin çeşitli gösterilerini sunmasıyla devam eden kutlama programı, Hoca Ahmet Yesevi Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından büyük Türk bayrağının açılmasıyla sona erdi.



Törene, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü (ESTÜ) Prof. Dr. Adnan Özcan, diğer protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Çanakkale



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan tarafından çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Kalkan, yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın, yüreklerde hala hissedilen umudun, inancın, gençliğin günü olduğunu belirterek, "Bizler bugün burada sadece anma töreninde değil aynı zamanda bir bayramın coşkusu etrafında kenetleniş durumdayız. Bizim için bu bayram durmamaktır, yorulmamaktır ve her zaman güçlü Türkiye idealine uyanmaktır." dedi.



Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajı okundu.



Katılımcılar, daha sonra bayrak yürüyüşü gerçekleştirdi.



Programa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkan Vekili İrfan Dehmen, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Ertuğrul, siyasi partilerin temsilcileri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



- Balıkesir



Balıkesir'deki program, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından Kurtdereli Spor Salonu'nda devam etti.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, günün önemini belirten konuşma yaptı.



Öğrencilerin çeşitli gösterilerini sunmasıyla devam eden programa, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



- Kütahya



Kütahya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Dumlupınar Spor Salonu'nda tören düzenlendi.



Törende, Kütahya Valisi Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugayı Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci öğrenci ve vatandaşların bayramını kutladı.



Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, yaptığı konuşmada, gençleri sportif başarılarının yanında milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek ve donanımlı bireyler olarak yetişmeyi amaçladıklarını söyledi.



Program, halk oyunları ve sporcu gruplarının gösterileri, şiir okunması, gençlik ve Tugay Bandosu konseri ile tamamlandı.



- Bilecik



Bilecik'te, İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajı okundu, şiir dinletisi yapıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, organizasyonda yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'da, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş meşalesini yaktığını söyledi.



Halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle devam eden program, ödül töreniyle sona erdi.



Organizasyona, Vali Faik Oktay Sözer, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Yusuf Aslan, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.



Bu arada Osmaneli ilçesinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.



- Yalova



Yalova'daki tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.



Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, Vali Ahmet Hamdi Usta ve protokol üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.



Paramotor, jimnastik, halk oyunları, bisiklet ve çeşitli spor gösterilerinin yapıldığı kutlama programı akşam saatlerinde yapılacak bisikletli şehir turu ve gençlik konseriyle son bulacak.



Törene, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

