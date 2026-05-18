Bursa ve çevre illerde "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Bursa, Yalova, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'te "Orman Benim" kampanyası kapsamında ormanların korunmasına dikkati çekmek ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla atık toplama etkinliği gerçekleştirildi.



Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce Yıldırım ilçesine bağlı Otosansit mevkisindeki ormanlık alanda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, amaçlarının ormanların korunması ve buna yönelik farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.



Ormanın, korunması gereken en büyük zenginlik olduğunun altını çizen Doğan, "Bursa 'Yeşil Bursa' diye anılıyor. Yeşil Bursa'nın güzelliğini sağlayan da işte bu ormanlarımız. Geçen sene çok büyük yangınlar oldu. O yangınlar Bursa'mızın yeşilliğini bir miktar götürdü. İnşallah Orman Bölge Müdürlüğümüzün diktiği fidanlarla en kısa sürede ormanlarımız yeniden oluşacaktır." dedi.



Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan da iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangını oluşma riskinin her geçen gün arttığını, orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında önceliğin, yangın öncesi önleyici tedbirler olduğunu ifade etti.



Orman yangınlarının yüzde 92'sinin insan kaynaklı çıktığını aktaran Şahan, "Bakımlı ve temiz ormanlarda yanıcı madde miktarı azaldığından yangını büyümeden kontrol altına alabilmekteyiz. Orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında, tarım arazileri ve yerleşim yerleri kenarlarındaki ormanlarda yanıcı maddenin azaltılması, atıkların temizlenmesi, orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağlamaktadır." diye konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ormanlık alandaki atıkları topladı.



Programa Yıldırım Kaymakamı Metin Esen de katıldı.



- Kütahya



Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen etkinlikte, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından, yangına sebebiyet verebilecek cam şişeler ve atıklar toplandı.



Kütahya Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, orman yangınlarının yüzde 90'ından fazlasının insan kaynaklı çıktığını dile getirdi.



Kütahya'da geçen yıl 58 orman yangınında 158 hektar, 94 kırsal alan yangınında ise 500 hektar alanın zarar gördüğünü belirten Karartı, "Yangın sezonunun yaklaştığı bugünlerde ormanlık alanlarının yakınlarındaki yanıcı maddelerin temizlenmesi ve çöplerin toplanması yangın riskini en aza indirecek en temel önlemlerdir. 'Orman benim' anlayışı, ormanın sadece biz ormancılar değil her bir vatandaşımızın ortak varlığı ve sorumluluğu olduğunu hatırlatan bir sahiplenme çağrısıdır." şeklinde konuştu.



Etkinliğe, Vali Musa Işın, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür ve bazı kurum müdürleri, personeli ile öğrenciler katıldı.



- Yalova



Yalova'daki program, merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda düzenlendi.



Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, bu etkinliği orman yangınına sebep olacak yanıcı maddeleri ortadan kaldırmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.



Ormanların gelecek nesillere bir emanet olarak bakılması ve bu emanetin çocuklara, gençlere en güzel şekilde teslim edilmesi gerektiğine vurgulayan Usta, şunları kaydetti:



"Çocuklardaki duyarlılığın büyüklerle yaygınlaşmasını istiyorum. İnşallah yeşil ve güzel bir Yalova'yı korumak konusunda bu yaz döneminde hep beraber çalışalım. Geçen yıllarda çok başarılı geçmişti. Orman yangınları çok azdı. Aynı duyarlılığı bu sene de bekliyoruz. Özellikle yaz mevsimiyle beraber ateşli piknik yapılmaması konusunda da bütün vatandaşlarımı uyarıyorum."



Açıklama sonrası Vali Usta ve protokol üyeleri, öğrencilerle ormanlık alanlarda çöp topladı.



- Eskişehir



Eskişehir kent merkezindeki Kocakır ormanlık alanında düzenlenen etkinliğe 200 öğrenci, genç ve gönüllü katıldı.



Etkinlikte konuşan Eskişehir Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, riskli günler başlamadan önce yanıcı maddeleri azaltmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Amacımız gençlerle farkındalık oluşturarak topluma bir mesaj vermek. Aslında biz bu etkinliği yapmak zorunda kalmamalıydık. Çünkü ormanlara çöp atılmaz. Ormanlar bize atalarımızdan miras değil, torunlarımızın emanetidir." dedi.



Konuşmanın ardından katılımcılara şapka, önlük ve eldiven dağıtıldı. Çöp torbalarını alan gönüllüler, Kocakır Ormanı’nda çevre temizliği yaptı.



Program kapsamında en fazla çöp toplayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



Etkinlikte 30 çuval çöp toplandığı, atıkların ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine gönderildiği bildirildi.



- Çanakkale



Çanakkale’de de orman yangınlarının önlenmesi amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında merkeze bağlı Salihler Barajı çevresinde, çevre temizliği yapıldı.



Orman Bölge Müdürlüğünce eldiven, poşet ve şapka dağıtılan etkinlikte katılımcılar, baraj çevresine atılan çöpleri topladı.



Vali Ömer Toraman, AA muhabirine, evlerde ve işyerlerinde temizliğe son derece dikkat edildiğini ama tabiatta buna dikkat edilmediğini vurguladı.



Doğaya çöplerin rahatça atıldığını anlatan Toraman, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugün Türkiye genelinde Tarım ve Orman Bakanımızın talimatlarıyla 81 ilde farkındalık oluşturmak için hep beraber bir temizlik faaliyeti yürütüyoruz. Bugün de cennet bir bölgede temizlik yapıyoruz. Bu çöpleri buraya bırakanların, bırakmadan önce düşünmesi lazım. Bu güzelliklere bu çöpler yakışmıyor, öte yandan yangın riski oluşturuyor. Geçen yıl Türkiye ve Çanakkale olarak yangınla yoğun mücadele ettik. Dolayısıyla bu çöplerin doğada bırakılmaması gerekiyor."



Etkinliğe, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, kurum müdürleri, jandarma, emniyet ve orman personeli ile üniversite, lise ve ilköğretim okulu öğrencileri katıldı.



- Bilecik ve Balıkesir



"Orman Benim" etkinliği kapsamında Bilecik ve Balıkesir'de de program düzenlendi.



Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen programda gönüllüler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla atıklar toplandı.



Söz konusu kampanyada orman içi ve bitişiğindeki yol kenarları, tarım arazileri, yerleşim yerleri ile tesislerin bitişiğinde bulunan yanıcı maddeler ve çöpler toplanarak orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılması hedeflendi.



Balıkesir'de ise Orman Bölge Müdürlüğünün Ana Etkinlik Sahası'nda gerçekleştirilen programda, çok sayıda öğrenci ve katılımcı etraftaki çöpleri topladı.

