        Bursa'da 23 Nisan Ortaokulu'nda engellilere yönelik etkinlik yapıldı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki 23 Nisan Ortaokulu'nda engellilere yönelik etkinlik düzenlendi.

        Giriş: 21.05.2026 - 13:12
        Okulun özel eğitim sınıfı öğretmenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


        Okul Müdürü Abdulkadir Dilekçi, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, özel eğitimin yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda sevginin, sabrın, anlayışın ve fırsat eşitliğinin en güzel yansımalarından biri olduğunu söyledi.

        Her bireyin farklı özellik, yetenek ve öğrenme biçimlerine sahip olduğunu belirten Dilekçi, "Bizlere düşen görev bu farklılıkları bir eksiklik olarak değil hayatı zenginleştiren değerler olarak görebilmektir." dedi.

        Dilekçi, özel gereksinimli öğrencilerin azmi, emeği ve hayata kattığı güzelliklerle herkese ilham olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Onların her başarısı bizler için ayrı bir gurur kaynağıdır. Onların mutluluğu, gelişimi ve topluma güçlü bireyler olarak katılması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Unutmamalıyız ki gerçek engel bedende değil sevgisizlikte, önyargıda ve anlayış eksikliğindedir. Birlikte daha kapsayıcı, daha duyarlı ve daha güçlü bir toplum oluşturabiliriz. Bu anlamlı haftanın farkındalığın artmasına, sevginin çoğalmasına ve tüm bireylerin eşit fırsatlarla yaşamın içinde yer almasına katkı sağlamasını diliyorum."

        Dilekçi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından özel eğitim sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan ritim çalışması ve dans gösterisi sahnelendi. Okulun 6'ncı sınıf öğrencileri ise halk oyunları gösterisi sundu.

        Daha sonra özel öğrencilerin yıl boyunca yaptığı eserlerin yer aldığı resim sergisi gezildi.

        Etkinliğin sonunda, özel öğrenciler yaptığı tabloyu Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Deniz Algın'a hediye etti.

        Etkinliğe, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Mehmet Faysal Kayan ile Deniz Algın, Erdem Beyazıt Ortaokulu Müdürü Merve Çelik, Yunuseli Anaokulu Müdürü Emine Fehamet Salih ile öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

