Bursa'da 4 firari hükümlü yakalandı

Bursa'da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, 18 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.B, 16 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.D, 9 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.Ç. ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.P'yi yakaladı. Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

