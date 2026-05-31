        Bursa'da 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafikte çıkan ve 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 18:03 Güncelleme:
        Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan ve Emirhan G. (24), Ahmet G. (49), Bulut T. (18) ve Burak K'nin (37) bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 5 şüpheli yakalandı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Özbek B, Emirhan B, Tuncay B, Burak Can B. ve Taner B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan Özbek B. ve Emirhan B. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Bu arada yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

